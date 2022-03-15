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【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治飛機短暫停留土耳其 或洽售車路士

環球社會熱點 18:47 2022/03/15

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布制裁俄羅斯財閥，包括英超球隊車路士班主阿巴莫域治。阿巴莫域治名下飛機周一（14日）由以色列抵達土耳其，其後轉飛莫斯科，但無法證實他是否有登機，即使阿巴莫域治被拍到身處以色列機場。

俄暫禁小麥等穀物出口至前蘇聯國家 【下一頁】

阿巴莫域治（Roman Abramovich）同時擁有以色列和葡萄牙國籍，他上周已被英國列入制裁名單，歐盟其後亦宣布相關措施。

路透社早前公開相片報道，阿巴莫域治現身以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）機場貴賓室，從相片可見他當時將口罩拉至下巴位置。

路透社引述消息人士報道，阿巴莫域治的飛機周日（13日）晚上由莫斯科出發，飛往特拉維夫機場。

飛機航班追蹤網站FLIGHTRADAR24資料顯示，這架尾號為LX-RAY的大型商務飛機周一由以色列出發，已抵達土耳其伊斯坦布爾（Istanbul），短暫停留後，周二再飛回莫斯科。

Lyft跟隨Uber 宣布徵收燃油附加費  【下一頁】

受制裁措施影響，阿巴莫域治早前宣布出售車路士，而土耳其富商拜勒（Muhsin Bayrak）公開表示有意收購，他旗下企業AB Grup Holding總部正是位於伊斯坦布爾。拜勒透露對能源及房地產方面感興趣，並指正與阿巴莫域治討論轉手過程。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

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責任編輯：李俊儀

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