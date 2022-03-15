【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治飛機抵土耳其 或洽售車路士

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布制裁俄羅斯財閥，包括英超球隊車路士班主阿巴莫域治。《路透社》報道，阿巴莫域治飛機周一（14日）抵達土耳其，但無法證實他是否有登機。阿巴莫域治曾被拍攝到身處以色列機場，飛行追蹤網站資料顯示飛機從以色列出發。外媒估計阿巴莫域治有機會飛往當地洽售車路士。

俄暫禁小麥等穀物出口至前蘇聯國家 【下一頁】

阿巴莫域治（Roman Abramovich）同時擁有以色列和葡萄牙國籍。他上周已被英國列入制裁名單，歐盟其後亦宣布相關措施。

《路透社》早前公開相片報道，阿巴莫域治現身以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）機場貴賓室，從相片可見他當時將口罩拉至下巴位置。

《路透社》引述消息人士報道，阿巴莫域治的飛機於周日（13日）晚上由莫斯科出發，飛往特拉維夫機場。飛機航班追蹤網站FLIGHTRADAR24資料顯示，這架尾號為LX-RAY的大型商務飛機周一由以色列出發，已抵達土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）。

Lyft跟隨Uber 宣布徵收燃油附加費 【下一頁】

報道亦引述消息人士指，飛機抵達土耳其後未有再起飛計劃，目前仍停留在伊斯坦布爾。惟《路透社》承認，無法確認阿巴莫域治是否登上相關飛機航班，故無法確定他的行蹤。

受制裁措施影響，阿巴莫域治上周急售車路士，土耳其富商拜勒（Muhsin Bayrak）曾公開表示有意收購，他旗下企業AB Grup Holding總部正是位於伊斯坦布爾。拜勒透露對能源及房地產方面感興趣，並指正與阿巴莫域治討論轉手過程。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀