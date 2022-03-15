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【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫

理財智慧 18:24 2022/03/15

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醫管局宣布，支援在社區確診病人的「隔離護理觀察系統」，將於今日傍晚6時啟用。新型冠狀病毒患者隔離護理觀察系統今晚6時啟用，系統會因應患者情況，提示他們預約指定診所、甚至前往急症室求醫。市民亦可報告檢測陽性後指定日子的快速抗原測試結果。

【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血【下一頁

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確診病人會收到附有連結的sms短訊，可透過連結在網上登記，輸入個人及檢測資料、身體狀況，患者可申報自己身體不適，例如維持高燒、低溫、抽搐、胸或腹部不適等較嚴重的情況，系統會提示患者應前往急症室或聯絡社區隔離設施的職員。醫管局總行政經理劉家獻表示，如患者申報有高風險因素，包括5歲以上、70歲以上、懷孕28周以上、有免疫問題而又有輕微徵狀等，系統便會提示病人預約指定診所，醫管局的護訊聆服務亦會進行跟進。

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劉家獻亦提醒市民，隔離護理觀察系統只供在社區或社區隔離設施的病人使用，以作多一個途徑讓市民尋求協助，呼籲其他市民勿隨便登入，以免阻礙有需要人士使用。

【新冠藥物】首批輝瑞口服藥Paxlovid抵港 目前兩款新冠口服藥正投入應用​​​​​​​【下一頁

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記者：鄭日棱

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