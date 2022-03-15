【消委會測試】7款家居燒烤爐安全成疑 其中一款保護裝置失靈即冒煙著火 機電工程署籲停用

疫情下不少市民選擇留家煮食，家居燒烤爐因而愈來愈流行。消費者委員會測試11款電燒烤爐，發現7款樣本未能通過部分安全測試，當中大宇Daewoo模擬保護裝置失靈的情況下，操作約三分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。另外有Turbo Italy、Récolte部分位置例如烤盤手柄等的溫升較標準上限超出6.9度至27度，不慎觸摸會容易導致燙傷。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】疫情底 有幾抵？

在燒烤表現方面，消委會指用億世家煎煮漢堡扒30分鐘後，漢堡扒的色澤仍很淺色；而Princess、Turbo Italy及Origo預熱後烤盤的平均最高溫度超過攝氏250度，故漢堡扒的表面較焦黑。而整體表現最好的則為象印Zojirushi及億世家，同樣獲4星半，價錢則分別為848及500元。

機電工程署今日亦呼籲市民停用Daewoo牌一款型號為SG-2717C、外殼為藍色的電烤爐，指消委會測試顯示上述電烤爐在保護裝置失靈及非正常使用情況下有機會構成火警危險，供應商決定回收並更換有關產品。在各款測試型號中，上述電烤爐在保護裝置失靈及非正常使用的情況下有機會構成火警危險，供應商因此決定回收並更換有關產品。

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩