【電子錢包】FIS調查：電子錢包料代替信用卡市佔　2025年將成首選電子支付方式

▲ 政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。（資料圖片）

金融服務支付服務商FIS的最新調查報告顯示，2021年信用卡／簽賬卡仍然是香港人的首選網上購物支付方式，佔電子商務總交易額43%。然而，至2025年，電子錢包將會取代信用卡／簽賬卡，成為香港領先的電子商務支付方式。

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FIS旗下Worldpay《2022年全球支付報告》分析了41個國家當前和未來的支付趨勢。報告分析顯示，至2025年，先買後付將成為本港增長最快的支付方式。隨着新興付款平台陸續進入市場，先買後付的交易量將在未來4年快速增長，預測其增長速度將力壓其他支付方式。

另外，報告預測香港電子商務將見強勁增長，至2025年，其複合年均增長率將達至10%，市場價值將超過310億美元（約2425億港元）。

電子錢包將佔4成電子商務總交易額

香港電子商務市場預計在2021年至2025年間增長46%，市場價值高達312億美元（約2441億港元）。

按總交易額計算，2021年首選電子商務支付方式，分別是信用卡／簽賬卡（43%）、電子錢包（33%）和銀行轉賬（11%）。

預計至2025年，電子錢包將取代信用卡／簽賬卡，成為香港首選的網上購物支付方式，佔電子商務總交易額的 40%，而信用卡則佔 37%。

同時，先買後付在本地的接受程度將會越來越高，至2025年，先買後付將成為增長最快的網上購物支付方式，其複合年均增長率達到 59%。

手機錢包將於2025年佔總交易額36%

FIS《全球支付報告》同樣顯示，2021年現金使用略見回彈後，預計於2022年重新下跌，至2025年僅佔店內消費總交易額的 7%。

於2021年，信用卡／簽賬卡付款仍然是香港人於店內消費的首選，佔總交易額一半以上 （55%）；此趨勢將保持到2025年，預計佔總交易額的50%。

手機錢包將成為香港增長最快的店內消費支付方式，預計手機錢包將於2025年佔總交易額36%，其複合年均增長率達到 16%。

電子消費券加快應用

Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠表示，傳統和新興支付方式的競爭，使香港的支付方式日趨多元化。在疫情下，本港消費者渴望獲得方便、快捷的購物體驗，對電子支付的整體需求持續上升。

他認為，政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。

展望未來，商家需要力求創新，並與領先技術供應商合作以滿足現代消費者多元化的需求。

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責任編輯：李智美