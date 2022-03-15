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【明星逃稅】內地男星鄧倫偷逃個人所得稅　被追繳並處罰款共計1.06億元人民幣

環球政經 18:19 2022/03/15

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再有內地明星因逃稅被罰，上海市稅務局第四稽查局今日（15日）公布，內地男星鄧倫在2019年至2020年期間，通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元人民幣（下同），其他少繳個人所得稅1399.32萬元。

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但在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查，並主動補繳稅款4455.03萬元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為；綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

其中，對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅，但主動自查補繳的4455.03萬元，處0.5倍罰款計2227.52萬元；對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅，但未主動自查補繳的310.79萬元，處4倍罰款計1243.16萬元。

【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈 申請者「爆棚」社署覆唔切 何啟明：盡快安排面試【見下頁

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內地明星不少爆出逃稅問題，去年8月女明星鄭爽因偷逃稅，被中國稅務部門重罰2.99億元；更早時，范冰冰因「陰陽合同」涉稅問題，遭重罰8億元。

今年29歲的鄧倫於2012年出道，後於2017年，憑藉出演電視劇《楚喬傳》及真人秀《爸爸去哪兒》而漸累積人氣，翌年主演電視劇《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》，兩部作品的高收視，成為內地人氣小生。

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撰文 : 陳楚琨

爸爸去哪兒 稅務 經濟 電視 范冰冰 電視劇 人民幣 中國

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