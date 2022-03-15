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【烏克蘭戰爭】俄暫禁小麥等穀物出口至前蘇聯國家

環球經濟金融 18:00 2022/03/15

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俄羅斯政府周一（14日）簽署一項命令，暫時禁止出口小麥等穀物至前蘇聯國家。俄羅斯作為全球最大小麥出口國，俄羅斯政府強調採取禁令措施是為保障國內食品市場。

【烏克蘭戰爭】Lyft跟隨Uber 宣布徵收燃油附加費 【下一頁】

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）簽署禁令，宣布禁止向歐亞經濟聯盟（EEU）出口小麥、大麥、黑麥及粟米至6月30日，並禁止出口白糖和原糖至8月31日。

除俄羅斯外，EEU成員國包括白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯這幾個前蘇聯國家。

俄羅斯政府發表聲明，指當局發布禁令是要在面臨外部限制的情況下保護國內食品市場。當局表示將允許通過歐盟進行糧食國際轉運。

歐盟對俄新制裁 取消最惠國待遇 【下一頁】

俄羅斯副總理Viktoria Abramchenko表示，將繼續按目前個人許可證的配額範圍出口糧食。

俄媒報導俄羅斯臨時出口禁令後，歐洲小麥價格周一也上升。

IKAR農業諮詢公司負責人Dmitry Rylko表示，俄羅斯到了6月30日將仍有600萬至650萬噸小麥要出口。

埃及和土耳其為俄羅斯出口小麥的主要買家，而俄羅斯的主要市場競爭對手則為烏克蘭及歐盟。

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責任編輯：鄭錦玲

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