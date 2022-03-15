【二手樓價】移民盤劈價逾兩成轉手　御凱三房套1,415萬吸換樓客　代理︰屬同類單位近期平價

近期樓價見回落，加上新按保措施推出，吸引換樓客趁平入市。中原地產黃一鋒表示，分行新近促成荃灣御凱2座低層C室成交，實用面積728平方呎，三房套房連多用途房，享海景，最初開價1,850萬元。業主已移民，欲盡快沽貨套現，最終累減逾23%，以1,415萬元沽出，折合實用呎價19,437元。



黃一鋒指，去年同座高層同室戶造價高見1,630萬元，而樓下最低層同室單位，去年造價為1,590萬元，故是次成交價屬近期平價。買家為區內換樓客，見新按保措施有助輕鬆換樓，便出動覓盤，鍾情御凱一層僅三伙，私隱度高，而且樓底特高，見屋苑業主普遍叫價進取，難得上址業主肯劈價，見樓價吸引，迅速決定承接。



黃一鋒指，原業主於2010年8月以725萬元購入單位，持貨11年多沽出，帳面獲利690萬元，單位期內升值約95%。現時屋苑同類型單位最平叫價為1,800萬元。

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