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【監管陰霾】內地銀保監：將出台專門制度規範明星代言金融產品營銷宣傳

股市 17:36 2022/03/15

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（網上圖片）銀保監稱會出台專門制度，對包括明星代言金融產品在內的金融營銷宣傳行為進行規範。

內地銀保監稱，會出台專門的制度，對包括明星代言金融產品在內的金融營銷宣傳行為進行規範。銀保監會早前曾在介紹網貸機構存量風險處置工作時表示，將加快追贓挽損，依法追繳高管獎金和明星代言費、廣告費。銀保監會消保局局長郭武平周二在銀保監會例行新聞發布會上表示，對於這些問題和亂象，銀保監會會繼續加大風險提示力度，特別是有針對性地對年輕人等特定群體加強提示。

郭武平又指，銀保監會會出台專門的制度，對包括明星代言金融產品在內的金融營銷宣傳行為進行規範。同時，加大監管和處罰的力度，壓實機構的責任。他直言，金融產品確實跟一般的產品不一樣，有些特點如信息不對稱程度高、專業性強。金融產品結構就比較複雜。所以，代言人特別是明星代言人自身，如果沒有這個能力辨別代言產品的資質，也不了解產品的風險，可能產生宣傳誤導風險，出現過度宣傳，包括承諾高額的回報等問題。

由此可能衍生過度消費、超前消費，帶來過度負債、暴力催收等，銀保監會在日常工作中收到過相關的投訴。再加上個別粉絲無底線的追星，甚至集資為明星打榜等，被不法分子利用導致集資亂象，有的甚至造成社會、家庭問題。

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