【第五波疫情】稻香明起有限度營運 5間分店恢復堂食及外賣

稻香控股（00573）宣布，明起局部恢復香港區食肆有限度營運。集團將密切注視公共衛生情況的發展及監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重開所有食肆。

部分分店將於明日起（16日）恢復堂食及外賣自取服務，分店包括天水圍天瑞商場、粉嶺碧湖花園商場、屯門海趣坊、青衣城及將軍澳新都城。堂食時間由上午7時至下午4時，外賣自取服務至晚上6時半止。

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稻香控股指，集團將密切注視公共衛生情況的發展及監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重開所有食肆。

稻香在月初宣布，自3月1日起暫停集團旗下香港的所有食肆的營運，餅店業務及食物加工業務則除外。

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責任編輯：龍紀瑩