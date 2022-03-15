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【第五波疫情】稻香明起有限度營運 5間分店恢復堂食及外賣

理財智慧 15:33 2022/03/15

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稻香控股（00573）宣布，明起局部恢復香港區食肆有限度營運。集團將密切注視公共衛生情況的發展及監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重開所有食肆。

部分分店將於明日起（16日）恢復堂食及外賣自取服務，分店包括天水圍天瑞商場、粉嶺碧湖花園商場、屯門海趣坊、青衣城及將軍澳新都城。堂食時間由上午7時至下午4時，外賣自取服務至晚上6時半止。

【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元【下一頁

【青姐話】疫情底 有幾抵？

稻香控股指，集團將密切注視公共衛生情況的發展及監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重開所有食肆。

稻香在月初宣布，自3月1日起暫停集團旗下香港的所有食肆的營運，餅店業務及食物加工業務則除外。

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈　申請者「爆棚」社署覆唔切　何啟明：盡快安排面試【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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