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【職場文化】回到辦公室工作　7招助員工重返崗位

商業 17:25 2022/03/15

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隨多間跨國IT科企準備讓員工重返辦公室工作，各行業管理人需籌備重返辦公室時間表。兩年疫情間員工混合工作模式實施良久，遙距工作為他們帶來更方便及靈活性，企業要研究如何制定策略讓員工更順利重返辦公室。

【人才招聘】助應徵者了解公司文化　3招讓企業吸引人才

各行業的管理人希望疫情結束，員工盡快恢復正常工作，而對於已習慣混合工作的員工而言，部份並不願回到過往的工作模式。據網站《Fastcompany》報告指，辦公室工作仍是十分重要，企業可實施下列7招策略，助員工更易接受重返辦公室。

1.完善網絡及電腦設備：兩年來已習慣使用自家電腦的工作方式，公司可計劃讓員工重返辦公室前先檢查工作所需的設備，如，電腦、網絡連接等。

2.福利津貼：員工長時期在家工作，習慣不需要交通及出外用餐的時間與費用，管理人可考慮返回辦公室工作時，是否提供不同形式的補貼或福利津貼。

3.安心辦公室：員工仍對在疫下重返辦公室感到擔憂。報告建議管理人可實施健康檢查系統，優先考慮員工安全。

【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力

4.提升工作生活平衡：遙距工作也會讓員工感受到壓力和疲勞，公司可調整返回辦公室的工作時間，或於辦公室舉行活動，減低員工返回辦公室的壓力。

5.團隊合作：團隊協作往往帶來正面成效，制定員工在辦公室與團隊合作的方案，為已長期遙距協作的員工，回到辦公室時提升能盡快加強團隊之間的聯繫。

6.重定辦公室布局：辦公室及在家工作混合，運作兩年已變得順暢，管理人可與員工研究重新建立新的關係及互動，評估工作流程甚至及改造辦公室空間，透過鼓勵讓員工使工作更具成效。

7.互相學習：遙距工作幾乎讓企業停止了內部培訓及同事之間的互動，要讓已習慣混合工作的員工了解辦公室工作的重要性，例如增加內部溝通及同事間互相學習，建立更有價值的團隊工作模式。

責任編輯：向頌勤

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