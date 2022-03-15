【再工業化】健康食品CATALO在港設廠生產　投資超過1500萬

▲ CATALO首次在香港設立廠房，生產膠囊、片劑和配方粉劑等產品。（CATALO Facebook圖片）

「CATALO」（家得路天然健康食品）獲創新科技署的「再工業化資助計劃」，批出790萬元資助額，設置健康食品補充劑的全新智能生產線，料可推出過百款新產品。

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創新科技署發言人表示，「再工業化資助計劃」向該企批出健康食品補充劑的全新智能生產線項目，該新智能生產線將設於大埔創新園的醫療用品製造中心。據創新科技署署長潘婷婷指，此項目是CATALO首次在香港設立廠房和智能生產線，在本地生產膠囊、片劑和配方粉劑等產品。

CATALO投資超過1500萬

該項目總支出約2,370萬元，生產商會投入約1,580萬元資金。項目透過應用智能技術，提高生產效率和便利產品多元化，使生產週期縮短50%，並預期未來能推出超過100款新產品。

「再工業化資助計劃」以1（政府）：2（公司）的配對形式，資助生產商在港設立智能生產線，最高資助額為項目總支出的3分之1或1,500萬元，金額以較低者為準。

計劃自2020年7月推出至今，創新科技署共收到36宗申請。在25宗已獲「再工業化資助計劃」評審委員會評審的申請中，21宗獲原則上支持，涉及生物科技、食品製造及加工、建造、印刷、醫療器材、納米纖維材料、生產器材配件和健康產品等行業，總資助額約為1.53億元。

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責任編輯：葉泳珊