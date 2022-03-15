【俄烏局勢】俄財長：俄羅斯將動用人民幣外匯儲備 以支付主權歐洲債券票息

俄羅斯受到西方制裁，當地近外匯儲備中的美元和歐元受到凍結，俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，將動用外匯儲備中的人民幣。

他稱，財政部將指示以外幣支付周三到期的主權歐洲債券的息票，但如果外匯支付請求被西方銀行拒絕，也可以用盧布支付。他補充說指，從俄羅斯的角度來看，以盧布支付歐洲債券息票意味著政府正在履行其債券義務。

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西盧安諾夫早前表示，制裁使俄羅斯無法動用6,400億美元黃金和3,000億美元外匯儲備，幾乎佔了其外匯儲備總額的一半。

現時剩下黃金和外匯儲備中，有部分以人民幣計算。西盧安諾夫稱，看到西方國家正在對中國施加壓力，以限制俄國與中國的雙邊貿易。但他認為，在西方市場關閉的環境中，俄中的夥伴關係仍將使雙方能夠保持現有合作，甚至增加合作。

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責任編輯：黃苑筠