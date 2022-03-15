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【疫情衝擊】再有連鎖健身中心不敵疫情 內部消息傳Fitness First明起全線結業

理財智慧 18:10 2022/03/15

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本港今年初爆發第五波疫情，本地健身中心由1月7日起停運至今，近日傳出再有健身中心倒閉的消息。大型連鎖健身中心Fitness First有內部消息傳出，將於明日（16日）宣布全線結業，假如消息屬實，Fitness First將是第五波疫情下，首間宣布結業的大型連鎖健身中心。

【青姐話】周圍都阿信   風險在誠信   揸住隻騰訊   隊到你唔信

據了解，今次事件逾百名員工受影響，Fitness First已通知員工及教練全線結業的消息，僱傭合約已於昨日（14日）終止，兼職員工的薪金則已在2月上旬支付。

Fitness First進駐本地市場已有20年，現時全港共有8家分店，銅鑼灣TOWER 535分店已於去年率先結業。現時多間分店及客戶服務熱線均無人接聽。

【延伸閱讀】【疫情衝擊】天星小輪今年首2個月載客量銳減73% 兩年累計虧損逾7000萬 總經理周卓賢：欠下債務很可能到2047年也未能還清

政府於2月底推出第六輪「防疫抗疫基金」，其下的「健身中心資助計劃」為1月7日起關閉的健身中心提供一筆過資助，500平方米或以下可獲資助10萬元，500平方米以上則可獲20萬元。

去年12月底，連鎖健身中心Goji Studio宣布4家分店全線結業，並為旗下客戶提供過渡至舒適堡的補償方案。不少客戶不滿相關安排，要求Goji Studio或銀行安排退款，並向香港海關及消委會等投訴。

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責任編輯：嚴浩文

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