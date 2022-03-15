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【烏克蘭戰爭】Lyft跟隨Uber 宣布徵收燃油附加費

環球社會熱點 17:20 2022/03/15

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西方宣布限制俄羅斯能源入口，推高燃油價格。網約車平台Lyft 周一（15日）宣布將徵收燃油附加費，協助司機應對汽油價格飆升情況。Lyft競爭對手Uber數日前已宣布同類措施，將由周三（16日）起向美國及加拿大地區顧客徵收燃油附加費。

歐盟對俄新制裁 取消最惠國待遇 【下一頁】

Lyft公司周一表示，將向顧客使用服務時增收附加費，協助司機應對全國各地不斷上漲的汽油價格負擔。Lyft並未透露具體增加費用及措施何時生效，僅稱即將公布細節。

Lyft發言人CJ Macklin發表聲明表示，公司一直密切關注燃料價格不斷上漲對司機帶來的影響。

Lyft公司制度將司機視為獨立承包商，他們需要自行負擔汽油成本。CJ Macklin表示雖然與去年相比，司機整體收入仍然較高。但鑑於汽油價格快速上漲情況，公司將要求乘客支付臨時燃油附加費用，所得費用將全數歸司機所有。

英指俄封鎖黑海 圖切斷烏海路貿易 【下一頁】

Lyft競爭對手Uber上周五（11日）已宣布相關措施，指旨在減輕僱員在未來最少兩個月內，應付不斷上漲的燃料成本負擔。Uber表示，除紐約市外的美國及加拿大地區顧客，將從周三起需支付燃油附加費。

顧客每次搭車將按照市場情況，額外支付0.45美元（約3.51港元）至0.55美元（約4.3港元），而外賣訂單則每單增加0.35（約2.73港元）至0.45美元。Uber同時指即使司機駕駛電動車，顧客亦需支付相關費用。

美國汽車協會（AAA）周一表示，美國當日天然氣平均價格為4.325美元（約33.7港元）。上周汽油價格錄得破紀錄新高，超越2008年7月以來每加侖4.11美元（約32港元）高位。

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責任編輯：李俊儀

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