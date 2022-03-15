【新股IPO】金山雲計劃來港上市 需獲監管部門批准和市場條件

雲服務提供商金山雲表示，正探索在港交所主板雙重上市，直指在變化不斷的市場和監管環境中，此舉是為股東提供更大的流動性和保護，惟需獲監管部門批准和市場條件。

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盡管近期股價波動較大，但公司業務仍然正常運轉。公司表示也將通過公司的產品技術與服務，持續專注於作為美股上市公司的可持續發展。

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記者：張以正