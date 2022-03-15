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【新股IPO】金山雲計劃來港上市 需獲監管部門批准和市場條件

股樓投資 17:18 2022/03/15

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雲服務提供商金山雲表示，正探索在港交所主板雙重上市，直指在變化不斷的市場和監管環境中，此舉是為股東提供更大的流動性和保護，惟需獲監管部門批准和市場條件。

延伸閱讀：【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份  受惠內地經濟增長目標【見下頁】

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

盡管近期股價波動較大，但公司業務仍然正常運轉。公司表示也將通過公司的產品技術與服務，持續專注於作為美股上市公司的可持續發展。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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