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【港交所388】港交所動議加主席、非執董袍金　3年間再度增加6%至8%

股市 17:05 2022/03/15

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【港交所388】港交所動議加主席、非執董袍金　3年間再度增加6%至8%

港交所 （00388） 4月27日舉行股東周年大會，據港交所通告，周年大會除選舉董事、審議回購和配股的一般授權外，港交所3年內第二度建議增加港交所主席、非執行董事酬金，主席酬金由每年330萬元增至350萬元，其他非執行董事酬金由每年85萬元增至92萬元，分別增6%、8%。

與2019年加幅相比，港交所是次董事酬金加幅相對較溫和，當時港交所提升主席每年袍金5成至330萬元，其他非執行董事袍金16%至85萬元。

不過，港交所今年也動議增加非執行董事參與不同委員會的主席和成員酬金，為近年最多變動的一次。

港交所動議：1）向上市營運管治委員會的主席及每名其他成員分別支付25萬元及16萬元；2）向稽核委員會、薪酬委員會及風險委員會的主席及每名其他成員分別支付30萬元及18萬元；3）向董事會常務委員會、企業社會責任委員會、投資委員會、上市營運管治委員會以及提名及管治委員會的主席及每名其他成員分別支付25萬元及17萬元。

參考2015年至今通告，港交所之前向相關委員會主席每年酬金約18萬至25萬元。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

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