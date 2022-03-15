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【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息

科技 17:05 2022/03/15

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PlayStation新一期State of Play將於香港時間本周五（18日）早上5時舉行，直播內容會以哈利波特為世界觀的遊戲《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）為主，屆時會公開遊戲玩法介紹。

PlayStation新一期State of Play將於香港時間本周五（18日）早上5時舉行，直播內容會以哈利波特為世界觀的遊戲《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）為主，屆時會公開遊戲玩法介紹。

【機迷福音】DirectStorage功能登陸PC 提升Windows遊戲加載速度
 
據悉，《霍格華茲的傳承》原定在2021年推出，但受疫情影響，該作也如這兩年的大部分遊戲一樣，遇上需要延後的情況，最終延至今年才推出。

《霍格華茲的傳承》為開放世界角色扮演遊戲，玩家將飾演一名就讀霍格華茲的學生，在遊玩過程中玩家需要練習咒語、馴服神奇動物、結識同伴等。

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是次State of Play直播節目時長為20分鐘，包括超過14分鐘的《霍格華茲的傳承》PS5版遊玩影片展示。遊戲預計在2022年於PS5、PS4、Xbox Series、Xbox One、PC上發售。

【遊戲熱話】暴雪公布旗下遊戲未來規劃 《魔獸》系列首推手機遊戲

責任編輯：廖淑瑩

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