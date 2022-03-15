▲ 【業績│互聯網醫療】平安好醫生去年經調整淨虧損擴大1.7倍至14億人幣 期內營銷費用大增1成

平安好醫生 （01833） 公布去年業績，期內收入按年增6.8%至73.34億元（人民幣，下同）；虧損按年擴大62.2%至約15.38億元；經調整淨虧損約14.17億元，按年擴大174.7%；每股蝕1.39元。

平安好醫生整體毛利率為23.3%。其中醫療服務實現收入為22.88億元，佔比為31.2%，增速為8.0%；健康服務收入為50.46億元，佔比為68.8%，增速為 6.3%，平安好醫生稱，去年持續進行戰略升級，在渠道、服務和能力方面加大費用投入，造成列賬淨虧損約15億元。

平安好醫生銷售及營銷成本增10.7% 管理費用增81.5%

平安好醫生去年因佣金及銷售費用的增加，全年銷售及營銷成本增10.7%至15.86億元；管理費用按年增81.5%至10.17億元，原因是人力費用增加。

平安好醫生稱，去年累計註冊用戶達4.2億，按年增13.4%；累計諮詢量12.7億人次，按年增26.4%。；截至去年底，全年累計付費用戶數3900萬，付費用戶轉化率 24.8%；全年商城GMV（商品交易總額） 約61.12億元，按年增11.8%。

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