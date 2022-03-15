  • 27°C
香港時間 : 2022315日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│互聯網醫療】平安好醫生去年經調整淨虧損擴大1.7倍至14億人幣　期內營銷費用大增1成

股市 17:00 2022/03/15

分享：

【業績│互聯網醫療】平安好醫生去年經調整淨虧損擴大1.7倍至14億人幣　期內營銷費用大增1成

平安好醫生 （01833） 公布去年業績，期內收入按年增6.8%至73.34億元（人民幣，下同）；虧損按年擴大62.2%至約15.38億元；經調整淨虧損約14.17億元，按年擴大174.7%；每股蝕1.39元。

平安好醫生整體毛利率為23.3%。其中醫療服務實現收入為22.88億元，佔比為31.2%，增速為8.0%；健康服務收入為50.46億元，佔比為68.8%，增速為 6.3%，平安好醫生稱，去年持續進行戰略升級，在渠道、服務和能力方面加大費用投入，造成列賬淨虧損約15億元。

平安好醫生銷售及營銷成本增10.7% 管理費用增81.5%

平安好醫生去年因佣金及銷售費用的增加，全年銷售及營銷成本增10.7%至15.86億元；管理費用按年增81.5%至10.17億元，原因是人力費用增加。

平安好醫生稱，去年累計註冊用戶達4.2億，按年增13.4%；累計諮詢量12.7億人次，按年增26.4%。；截至去年底，全年累計付費用戶數3900萬，付費用戶轉化率 24.8%；全年商城GMV（商品交易總額） 約61.12億元，按年增11.8%。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

相關文章：

【互聯網醫療】平安好醫生與阿斯利康展開合作　專注慢病管理、藥品零售生態創新

【大行報告】平安好醫生七連跌累跌四成　大摩、滙證劈目標價60%（第二版）

港股 平安好醫生（01833）

上一篇文章

【第五波疫情】稻香周三起局部恢復本港食肆營運　堂食服務至下午4時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【美股期貨】道指期貨跌244點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌244點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【港股市況】港股連續兩日跌逾1000點　恒指續挫1116點、科指再跌8%（不斷更新）
【港股市況】港股連續兩日跌逾1000點　恒指續挫1116點、科指再跌8%（不斷更新）
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款