【全城抗疫】浸會醫院設新冠病人診所 明起為輕症病人診治 診金連藥費500元

本港疫情嚴峻，醫療體系不勝負荷，浸會醫院開設的新冠確診病人診所今日（15日）正式投入運作，明起正式為輕症確診預約者提供服務。

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浸會醫院表示，目前醫院已使用9成以上的隔離病房治療新冠病患確診者，輕症病人有如發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，可透過網上系統預約未來5天的門診時間，若症狀嚴重將會經醫生診斷或需到公院跟進。

浸會醫院服務時間為周一至周五早上9時至下午1時，診金為200元，再加上7日藥物費300元。求診人士需在衞生防護中心的「快速抗原測試陽性結果人士或新冠病毒病人網上申報」呈報個案後，憑申報個案編號在網上預約，成功預約者會收到SMS訊息，須於求診時出示由衞生防護中心發出的確認短訊。

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責任編輯：羅浩濂