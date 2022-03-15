【Windows 11】提升用戶使用率　Windows 11內置廣告推銷自家服務

▲ 早前有用戶在Windows Insider測試版中發現，微軟在Windows 11系統中也植入了廣告。而此帖文發布後，隨即引起廣大網民討論。（官方圖片）

微軟（Microsoft）一直致力推廣旗下的產品服務，現時似乎正準備將廣告引入更多的產品中。早前有用戶在Windows Insider測試版中發現，微軟在Windows 11系統中也植入了廣告。而此帖文發布後，隨即引起廣大網民討論。

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據Twitter網民Florian B分享，他在測試Windows 11時，發現系統檔案總管（File Explorer）的上方，出現有關Microsoft 編輯器（Microsoft Editor）的推廣內容。據內容顯示，該程式是用作校對和語法糾正的工具，同時廣告也有出現在最新Windows Insider Dev頻道22572版中。

事實上，微軟為推廣自家產品，也經常以多種形式在程式中插入廣告，如Windows和Office雖然都是付費軟件，但亦曾被微軟用作宣傳自家軟件。因此有不少網民抱怨過因為微軟經常植入廣告，破壞了Windows穩定性及用戶的體驗性。

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責任編輯：黃顯晴

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