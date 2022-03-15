▲ 【第五波疫情】港怡醫院提供150床位接收非新冠病人 佔可使用床位逾半

第五波疫情依然嚴峻，新創建 （00659） 旗下港怡醫院決定加大支援力度，將分階段提供150張床位，數量佔可使用床位超過一半，以接收公立醫院轉介的非新冠病人，紓緩公營醫療系統的壓力。港怡醫院亦會派員支援新設立的青衣西南體育館暫託中心，為輕症或正康復的確診長者提供醫療照顧。

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港怡醫院至今已安排逾百名由公立醫院轉介的非新冠病人，陸續到港怡接受不同的住院及日間治療服務。隨150張床位陸續騰空，更多由公立醫院轉介的非新冠病人將得到適時的醫療服務。



同時，港怡將支援政府新設立的青衣西南體育館暫託中心，為輕症確診或經評估後確認正康復的長者提供醫療照顧，預料該中心可提供160張床位。港怡將繼續與政府有關部門商討中心的啟用日期及相關安排。

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