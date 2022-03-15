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【全城抗疫】港怡撥150床位　接收非新冠病人　佔可使用床位逾半

理財智慧 17:00 2022/03/15

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染疫人數飆升，令公立醫院服務緊張。為協助應對第五波疫情，多間私家醫院出力協助，其中新創建（00659）旗下港怡醫院分階段提供150張床位，數量佔可使用床位超過一半，以接收公立醫院轉介的非新冠病人，希望紓緩公營醫療系統的壓力。

港怡發言人指，至今已安排逾百名由公立醫院轉介的非新冠病人，陸續接受不同的住院及日間治療服務，隨着150張床位陸續騰空，更多由公立醫院轉介的非新冠病人將得到適時的醫療服務。

此外，港怡醫院亦會派員支援新設立的青衣西南體育館暫託中心，為輕症或正康復的確診長者提供醫療照顧，預料該中心可提供160張床位。港怡發言人指，將繼續與政府有關部門商討中心的啟用日期及相關安排。

【全城抗疫】港怡：一直為輕症病人提供門診　已治療逾百名公院轉介病人【下一頁

【全城抗疫】港怡：50病床供公院轉介病人　落實支援長者暫托中心【下一頁

【疫情資訊】政府即日起增6間指定診所 私院陸續騰出病床接收公院病人 即入內文睇指定診所位置【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

疫情 私家醫院 港怡醫院

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