▲ 【美股焦點】Google年度員工調查出爐 員工對薪酬、晉升和執行力愈趨不滿

隨著Alphabet旗下Google（美：GOOGL）準備讓大多數員工重返辦公室，Google員工在薪酬及實現職業目標等關鍵問題上越來越不滿。有外電指，Google 進行年度名為「Googlegeist」員工調查，今年的結果顯示，越來越多的員工認為相比於其他公司的類似職位，Google 的薪酬待遇不公，同時質疑谷歌的執行能力不佳。

「Googlegeist」員工調查調查是在今年1月進行，上周向員工披露調查結果，整體結果得分最低的是薪酬和執行，得分最高的是對Google使命和價值觀的認同感。

Google只有近半員工認為薪酬具有競爭力

Google首席執行官Sundar Pichai透過員工電郵指，「Googlegeist」調查是公司衡量人們是否喜歡在公司工作的「最重要的方法之一」。 Sundar Pichai引述調查指，約 46% 的受訪員工表示，與其他公司的同類職位相比，Google 薪酬具有競爭力，比例按年下降12個百分點；56%的人表示他們薪酬「公平公正」，按年下降8個百分點；約64%的員工表示，他們的績效反映在薪酬中，按年下降了 3 個百分點。

員工對Google執行力滿意度下降

負責搜索、廣告和商業等關鍵業務的 Prabhakar Raghavan 在一封內部電郵指出，約61%員工認為自己能夠實現公司的職業目標，此外Raghavan留意到，員工對Google執行力的認同度下降7個百分點，「意味著我們需要更大力度打官僚主義」。值得留意是，Raghavan 及Pichai 分別獲得了 84% 及86%的支持率。



薪酬是Google 高管近期面對的重要問題，去年12月的全體員工大會上，薪酬副總裁Frank Wagner回應通脹高企的擔憂時表示，Google不會因為通脹而全面加薪。

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