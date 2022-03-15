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【深圳全民檢測】花旗：深圳等3城市強檢加劇電子產品供應鏈瓶頸問題　看好四股予「買入」評級

股市 16:34 2022/03/15

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【深圳全民檢測】花旗：深圳等3城市強檢加劇電子產品供應鏈瓶頸問題　看好四股予「買入」評級

內地疫情再升溫，深圳實施全民檢測。花旗認為，上海、深圳及東莞等強制封城一周進行強測，基於3個城市均電子或科技硬件製造重鎮，若封城措施延長，甚至像2020年首季般擴展至全國，將會加劇相關產品的全球供應鏈瓶頸的問題。

深圳封城一周　騰訊要求區內所有員工在家工作【下一頁】

花旗指，深圳市所有公共交通停駛，非必要服務暫停至3月20日，東莞所有公共交通及企業亦要停工一周。對中國製造業來說，雖然停工對供應鏈構成中斷，但假若深圳等3個城市只是封城一周，對於大部分企業影響有限，相信企業有足夠庫存應對。

現時大部分內地建造商仍在推進項目，即使需要停工一段時間，相信復工後會提高生產力以追趕速度，故對建築行業影響不大。物流方面，由於公共交通停駛，料對速遞公司經深圳的包裹派送時間造成一定影響，約佔全月包裹量約1%。

個別城市封城影響程度料低於2020年首季

花旗預期，今次個別城市封城影響程度，料低於2020年首季的全國性封城，因現時已有疫苗、快速測試產品及相關應對藥物提供，而且不少企業於過去兩年已分散生產設施至中國以外地方。

花旗依次揀選創科實業 （00669） 、中國建築國際 （03311） 、申洲國際 （02313） 及中集安瑞科 （03899） 四股均予「買入」評級，至於時代電氣 （03898） 、偉易達 （00303） 等則予「沽售」評級。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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