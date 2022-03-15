【ESG】ESG零售基金湧現 16隻新產品成功闖關

▲ 業界續積極搶推ESG零售基金，3個月驟增16隻新產品。

外資基金公司續熱衷推ESG（環境、社會及管治）零售基金，證監會於2月份批准4隻新綠色基金，包括法盛投資管理佔兩隻，分別為法盛盧森堡國際基金旗下Thematics水資源基金，以及安全基金。另外兩隻新綠色基金分別為駿利亨德森遠見基金旗下可持續未來科技基金，以及瑞銀環球可持續精選股票基金。單以過去3個月來看（去年底至今年2月），累計已有16隻ESG基金成功闖關，除了上述4隻基金外，還包括法巴4隻、貝萊德及首源投資各佔3隻，以及滙豐（HSBC）與施羅德相關可持續基金。

綜合分析指，俄羅斯入侵烏克蘭後引發油價急升，市場積極拓展新能源作替代品，間接提升普羅大眾的ESG意識。

ESG基金總額逾1萬億元 逆市淨吸金80億【下一頁】

另方面，環球股債市場今年異常動盪，究竟哪類ESG行業屬亮點板塊？星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢認為，綜合面言，從事氣候友好型的行業更有可能獲得政府支持及稅收補貼；相反，氣候不友好行業可能會面臨稅收及執法等懲罰，從而影響公司收入。ESG涵蓋各行各業，重點是加入ESG作為選擇元素之後，是否能帶來了較高回報。

就此，星展香港對比全球股票指數和帶有ESG元素的全球股票指數的表現，發現自2017年以來，帶有ESG元素的表現明顯優於前者。含ESG元素的證券，在金融、工業、通訊服務及必需品上表現得更好，證明ESG得分較高的公司，同樣傾向於擁有出色的業績或能避免損失。此外，ESG還有助於執行行業配置策略，例如在配置信息技術等本身業績出色的行業時，ESG亦能起到加分作用。

然而，ESG元素在醫療保健行業的證券選擇方面表現不佳，表明需要對其他趨勢和因素進行更深入的分析，才能選出該板塊的贏家。

ESG投資 專家籲考量4大範疇

謝佩芳又說，以2022年的宏觀環境來看，因加息因素令市場波動加大，但市場對聯儲局緊縮貨幣政策的過份關注最終將消退，投資者會將注意力轉移到企業盈利上。因此投資者可以將ESG視為一種投資風格，而不僅單是當作行善的行為。

謝佩芳建議，投資者可將ESG投資分為4大考量，以方便決策：（1）公司在正統的ESG指標上的得分；（2）公司在傳統財務估值指標上的表現；（3）遇到ESG得分低的高估值公司和ESG得分高但低估值的公司時，建議避開前者，投資後者；（4）具有良好ESG得分的高估值公司，則需進一步審查，包括估值、成長動能、以至技術因素在內的傳統財務指標，以評估該投資是否仍有進一步上升空間；畢竟，投資業績不只依賴良好的ESG得分。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪