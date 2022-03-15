宏利調查：港人不熟「扣稅三寶」　未能把握慳稅良機

宏利最近一項調查顯示，盡管可扣稅產品在3年前已推出，但香港納稅人仍未完全熟悉這些產品的特點和好處。調查由宏利在今年2月下旬進行，訪問本港納稅人對「自願醫保計劃」、「合資格延期年金」及「強積金可扣稅自願性供款」這3種可扣稅方案的熟悉程度。受訪者在15條問題中僅答對4條，顯示納稅人未能充分了解可扣稅方案的好處，亦未能把握慳稅良機。另外，調查亦顯示疫情令市民考慮為自己及家人加強醫療保障。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，大多數受訪者仍然不熟悉可扣稅方案的好處，而市民亦往往低估這些方案的增值效益。例如，在有關『自願醫保計劃』的認知方面，雖然受訪人士都知道此類計劃不設『終身保障限額』，但超過五分之二的受訪者均不知道這些計劃可保證續保至100歲。只有略多於三分之一的受訪者知道『自願醫保計劃』的保障範圍涵蓋日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療。由於未能充分認識可扣稅方案的好處，納稅人士或因此未能採取積極的規劃策略以加強其醫療保障和退休準備。

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調查發現，73%的香港市民均知道「自願醫保計劃」認可產品受政府規管，且保費透明度高。然而，當被問及「自願醫保計劃」產品的主要特點時，只有略高於四分之一的受訪者對當中一半的主要特點表示了解。一般而言，年紀較大及收入較高的受訪者對此類產品的認識較多。

該調查的一些主要發現包括：

50%的受訪者知道「自願醫保計劃」設有21日冷靜期

不到一半（44%）的受訪者得知這類計劃的保障範圍涵蓋投保時未知的已有疾病

只有四分之一的受訪者知道先天性疾病治療已納入保障範圍

不到四分之一的受訪者正確回答在本港醫院進行的精神科住院治療屬於受保項目

與去年相比，今年有58%受訪者知道為配偶，以及47%受訪者會為子女購買的「自願醫保計劃」保單符合扣稅資格。37%受訪者知道計劃亦涵蓋父母和祖父母，而只有12%受訪者知道為配偶的相關親屬，以及10%人為兄弟姐妹購買的「自願醫保計劃」保單亦可申請扣稅。

對「合資格延期年金」的認知亦同樣不足。只有30%的受訪者知道這些產品的年金期，可由年金領取人年屆50歲或以上便開始。相對較早的退休起始年齡，可提供較大靈活性，讓有意提前退休的人士享有財務自由。值得注意的是，39%的受訪者將「合資格延期年金」這類保險產品誤以為是投資產品。

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李旭明解釋，年金是一種長期保險產品，旨在幫助人們將累積儲蓄轉化為持久而穩定的入息流，減低退休後入不敷支的風險。「我們經常建議市民將年金作為其退休規劃組合的一部分。年金可作為有效工具，讓你在年輕時累積退休資金。這類低風險產品亦有助在退休後建立穩定入息，而『合資格延期年金』更可提供稅務優惠。 」

58%的受訪者表示有意在未來6個月內為自己或家人購買保險產品。43%的受訪者進一步表示有興趣購買醫療及保障產品，包括「自願醫保計劃」、住院及手術保險計劃和門診保險計劃，而38%的受訪者表示正在考慮購買其他理財方案，例如「合資格延期年金」、儲蓄保險及投資相連壽險計劃。

調查亦顯示，疫情肆虐是受訪者有意增加醫療保障的主因。盡管有一半的受訪者已經擁有個人醫療保險，仍有超過四分之一的受訪者正考慮在未來6個月內購買醫療保險。另有27%仍未擁有醫療保險的受訪者亦在考慮購買醫療保險。購買醫療保險的其他原因包括：不時會增加醫療保障（31%），以及逾5年前購入的醫療保險已經過時（31%）。

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