【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血

香港紅十字會輸血服務中心宣布，為保障血液安全，即日起實施全新的預防措施，透過快速抗原或核酸測試而確診感染2019新型冠狀病毒病之人士，或曾與確診個案或懷疑確診個案有密切接觸之人士，視乎其病癥及康復狀況，需暫緩捐血最少14天。捐血者於捐血前亦需完成相關政府部門發出的檢疫、隔離或檢測要求。

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香港紅十字會輸血服務中心指出，曾確診感染並帶有病癥之人士，須於完全康復後起計，暫緩捐血14天；曾確診感染但並無任何病癥之人士，於最後一次陽性檢測結果翌日起計，暫緩捐血14天；曾與確診個案或懷疑確診個案有密切接觸之人士，需暫緩捐血14天。此外，中心將會繼續暫緩近期曾經離港人士捐血，由扺港當日起計暫緩捐血28天。

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為保障公眾，所有捐血站亦已採取更嚴格的衞生措施，包括每日開站前均會進行全面消毒清潔；無論員工或捐血者進入捐血站都要佩戴口罩，並以酒精搓手液消毒雙手；所有員工每天均需進行新冠病毒病抗原快速測試；中心會為每一位進入捐血站的人士量度體溫、詢問近期外遊記錄；站內各範圍亦會定時進行多次清潔與消毒。

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責任編輯：嚴浩文