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【職場熱話】15k 辦公室工 vs 25k 戶外工 打工仔各有利弊 欲人工高又想工作輕鬆

理財智慧 17:55 2022/03/15

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選擇一份合適自己的工作真的十分重要，不知道大家在選工時首要的考慮是甚麼呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時得到2個工作機會，一份是辦公室的工作，而另一份是戶外的工作，但當中各有利弊，於是樓主感到十分糾結。

樓主指，辦公室的工作月薪有15-20k， 工作地點離家近，中午放飯時可以回家吃，而且工作輕鬆工作量少，同事之間的人事關係也不錯，他也曾在那公司工作過半年。

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而戶外工則月薪有25-30k ，工作地點離家較遠，而且環境高危，需要日曬雨淋，而樓主並不清楚其工作內容及公司的人事關係，也有機會要被客戶罵，可能十分受氣，因此樓主向網民詢問該怎樣選擇才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 如果你的學歷不高，年紀也不大的話便做戶外工作吧。」，「 同事人好比任何東西也來得重要。」，也有人指，「一定選擇辦公室的工作，車錢跟坐車時間經已相差很遠。」。

另有網民指，「沒有錯，工作地點離家近是十分重要的，多出來的時間可以做別的東西。」。

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責任編輯：關海儀

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