【港燈 2638】港燈去年多賺7.4% 末期分派16.09仙 今年基本電費維持不變

港燈（02638）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利29.3億元，按年上升7.4%，每股盈利33.19仙。每股份合訂單位末期分派16.09仙，全年分派32.03仙，兩者都按年維持不變。港燈股價在「股災」下表現算硬淨，收報7.73元，跌0.8%。

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期內，港燈營業額113.4億元，按年升9.2%；EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）79.5億元，按年升11.4%。可供分派收入為11.5億元，按年升28.1%；酌情調整後的可供分派收入28.3億元，按年持平。

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港燈宣布，今年基本電費維持不變，並提供每度電1仙的特別回扣，與客戶共渡時艱。然而，因應全球燃料價格大幅上漲，加上天然氣用量增加，燃料調整費需要上調。因此，2022 年淨電費每度電增加8.9仙，全因燃料成本上升所致。

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記者：郭秀慧