【人幣定存】人民幣短存息最高13.88厘 冀賺高息彌補蝕滙

▲ 人民幣定期存款高息選擇多，賺息抗衡強美元累人幣滙價轉弱。

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聯儲局加息前，內地爆疫情，累人民幣滙價下試6.37關，尚幸3間大小港銀齊加人民幣定期存款息，存戶冀賺息彌補蝕滙。誠然，俄羅斯為遏止盧布貶值，防範銀行遭擠提，外電指，首次新推人民幣定期存款息高達8厘。其實，港銀不乏人幣定存息遠超於此水平，息率甚至是雙位數水平，但主要集中在短存，如滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 7天人幣定存年息齊有11厘，信銀國際、集友及恒生 （00011） 於相同存期的年息分別為為12厘、12.5厘及13厘。

不過，各行的人幣短存年息仍不敵冠絕全城的孖寶高息王，南商及富邦7天人幣定存年息皆是13.88厘。綜觀今午離岸1周拆息僅2.82厘，凸顯大小行在牌面蝕息搶存。

專家指現市況宜開立超短存，畢竟本港時間周四（17日）凌晨聯儲局公布議息結果，全球緊盯主席鮑威爾對縮表收水的前瞻指引，追息族大可趁7天定存到期後，再視乎市況而決定閒資的出路。

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綜觀南商的存款上限為1000萬港元，7天最多賺息料逾2.6萬港元。富邦的封頂額更有3000萬港元，同樣以13.88厘計，按理期內更速賺逾7.9萬港元利息，惟以上兩行皆須兌換資金，才享最高特惠息。

順帶一提，俄國的8厘人民幣定期存款是以一年期計，而港銀的相同長息只得2.8厘，雙冠王由華僑永亨及富邦提供。

此外，觀望美國議息，本周暫有5間大小行調整人民幣定期存款息，包括昨天（14日）渣打香港 （02888） 加半年年息0.1厘至2.2厘，1年息率更勁升0.2厘，新報2.4厘。上商則於今天（15日）調升1個月人幣定存年息0.1厘至重返兩厘關，交銀香港微升1年息率0.05厘，新報2.4厘。相反，華僑永亨兩連減，大眾銀行卻減完又加。

另方面，人民幣前景備受關注，ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，在岸價（CNY）今年的高低位料介乎6.3至6.6，年底目標價為6.5。

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華僑銀行經濟師謝棟銘指，上周美國公布2月的消費者物價指數升7.9%，創40年新高。近期油價大漲，原先市場估計CPI可能在2月見頂，如今唯恐落空，在未來兩個月美國的CPI或進一步升至8%以上。之前聯儲局官員已明確表示，上月的通脹數據是3月會議決策的重要參考之一，料周四首次加息已成共識。

謝棟銘又說，上周四（10日）歐洲央行議息，對烏克蘭危機的影響作初步判斷，且下調今年的經濟增長預期，但大幅上調通脹預期至5.1%。為應對高通脹的挑戰，歐央行又宣布加速結束資產購買計劃，從而更早實現貨幣政策正常化。隨着第三季度停止買債，這也為歐央行四季度加息打開了大門。

謝棟銘補充，歐洲能源漲價帶來的打擊，意味歐元將繼續面臨下行壓力，歐元失守1.1後，相信再回落至1.05才尋底。

業界指，正因歐元佔美滙指數高達57%比重，弱歐元變相支撐美滙指數高企在99水平，間接亦令包括人民幣等非美貨幣承壓。

內地爆疫，累人民幣巳於昨天跌穿6.35心理大關，再失守6.36，在岸價亞洲昨收盤6.3598，今午暫報6.3751，復添外電指俄國沽人民幣外儲冀救急，亦令人幣捱沽。幸而港銀人幣定存的高息足以抵付滙價偏軟，而恒生首席市場策略員温灼培今午對媒體說，重申維持人民幣為今年的首選投資外幣。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪