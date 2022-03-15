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【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬

股樓投資 16:23 2022/03/15

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疫情之下，不少業主擴大議價空間，連特色單位亦有減價。中原地產莫錦新說，荃灣柏傲灣1B座頂層特色戶，實用面積646平方呎，三房套房間隔，原業主於去年4月放盤，當時叫價1,450萬元，叫價較堅持，直至今年第五波疫情嚴重，眼見樓市價量齊跌，心態轉弱，終肯增加議價空間，其後累減117.2萬元，至1,332.8萬元賣出單位，實用呎價約20,632元。

莫錦新透露，買家為一對「80後」夫婦，早於去年11月參觀此單位，對其特高樓底及開揚海景一見傾心，之後亦曾洽購，因減價幅度有限，故未有承接，及至近期得知業主肯擴大議價空間，於是再次還價，經過一輪拉鋸，見減幅吸引，便拍板承接。

美聯：劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況【下一頁

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資料顯示，原業主於2017年2月以1,107.6萬元向發展商買入單位，持貨5年，現帳面獲利225.2萬元，物業期內升值20%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃灣 中原地產 柏傲灣

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