【ET講股通】孫運喜：拋售高潮（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）

港股上日地震後再現餘震不息，恒指今日進一步失一萬九，下試18000點支持位。恒指今早低開600點，開報18931點，半日跌584點，報18947點，午後跌幅再擴大，一度暴瀉近1300點，成交已逾2300億。科指尾市跌8%，報3476點。港股暴跌成交大，拋售高潮怎應對？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽

00：55 - 新經濟股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 急跌累市

01：58 - 港股何時見底？

02：27 - 俄烏局勢反覆 真假消息難評估

02：38 - 內地疫情嚴峻未明、中概股遭美國勒令退市不利大市

03：50 - 港股估值愈跌愈平 宜長綫持有港股

05：11 - 港股已進入拋售高潮、跌市成交大 數日內有機會見底

07：42 - 歐美制裁俄羅斯無底線 市場憂外資拋售中資股

09：06 - 觀眾問股：中國太保 （02601） 18.4元買入公司前景如何？ 中綫上望多少？

11：56 - 觀眾問股：想等恒指見底買貨 盈富基金 （02800） 、港交所 （00388） 可儲貨？哪隻較好？

17：04 - 觀眾問股：海吉亞醫療 （06078） 為何大跌？要沽嗎？

18：30 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.2元買入重倉怎部署？

21：23 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 跳樓貨有冇人接 48元買蟹晒怎處理？

24：49 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 走勢點睇？3.98元有貨應先走抑或等低位再溝貨？

27：21 - 觀眾問股：遠洋集團 （03377） 、中國龍工 （03339） 可以買入嗎？

30：53 - 港股收市市況速報 或未進入拋售高潮、料明天反彈

32：30 - 觀眾問股：恒指會否見15000點？

32：58 - 恒指下一級重要支持區睇2011年10月歐債危機底部 15763至16170點區間低位

34：12 - RSI跌至15、如再跌至10通常會反彈 恒指未必見15000點

35：07 - 潛力股推介：港鐵 （00066）

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恒指全日再挫1,116點或5.7%，收報18415點；恒生科指再急瀉306點或8.1%，收報3472點。大市總成交2,861億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恐慌拋售持續，新經濟股體無完膚，騰訊 （00700） 挫10.2%，阿里巴巴 （09988） 挫11.9%，京東 （09618） 挫10.1%，內險股平保 （02318） 亦挫12.6%。

大市何時見底？可從以下各點分析，惟相信無論是消息面、基本面抑或技術面，都恐難得出明確啟示：一、俄烏局勢發展反覆，真假消息難辨；二、疫情困擾，內地疫情轉趨嚴峻；三、中概股恐遭美國勒令退市。

基本面方面，港股愈跌愈平，市帳率、市盈率俱跌至低無可低，估值非常吸引，惟無助判斷短期底部。

技術分析或反有助推斷短期轉角位，其中一法是緊盯拋售高潮。目前而言，港股肯定已進入拋售高潮，相信數天間有機會出現短期底部。

拋售高潮的評估條件，包括：（1）跌幅巨大；（2）大幅裂口向下；（3）成交龐大。A股方面，過去7天外資持續流出，涉及500億元人民幣，今日再走資160億元人民幣，亦反映內地股市已出現拋售高潮。

中港股拋售潮，或與美國制裁俄羅斯毫無底線，投資者憂慮中資股繼而遭殃有關。據大行統計，美資仍持有市值7,500億美元的中資股。

不過，仍有一個拋售高潮的條件未出現──長腳陰陽燭訊號。拋售最高潮的時間點恐仍待出現。

展望後市，下一級重大支持為2011年10月31日歐債危機低位16170點，再下一個支持位為15763點，相信一舉跌至15000關的機會暫不大。連續兩日大跌後，亦不排除明天有一定反彈。

潛力股只要吼外資持貨少的股份，如港鐵 （00066） ，防守力較高。

【「ET講股通」問股環節，包括︰太保、盈富、港交所、海吉亞、大唐新能源、碧桂園服務、電盈、遠洋集團、龍工 ︰立即觀看】

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