【ESG】中銀香港：本港對內地綠色債券發行人吸引力大　香港綠色金融將呈新發展趨勢　

中銀香港認為未來香港的綠色可持續金融發展將呈現新的發展趨勢，中銀香港高級經濟研究員張文晶指出，香港將探討建立綠色分類框架供本地市場採用，而且本港對於內地綠色債券發行人而言有較大吸引力。

張文晶解釋，綠色可持續金融作為新興領域，全球仍未有統一披露標準，有機會造成「漂綠」情況。去年中國與歐盟在可持續金融國際合作平台下合作的「共通綠色分類目錄」（Common Ground Taxonomy， 稱 CGT） 已經發表。香港的綠色和可持續金融跨機構督導小組表示，將以銜接CGT為目標，探討建立綠色分類框架供本地市場採用。她指，優化訊息披露標準將進一步提升市場對綠色可持續發展的信心，亦能凝聚境內外共識，加強香港作為配對境內外有綠色投資需求的投資者與綠色項目融資方的橋樑角色。

香港有條件發展為區域碳交易中心

其次，在碳中和浪潮下，張文晶指碳排放交易大有可為。內地去年7月正式推出全國碳排放權交易系統，香港擁有世界一流的監管制度、豐富的風險管理專業知識、以及連接內地與國際市場資金融通等優勢，有條件發展成為區域碳交易中心，在探索打造自身成為優質自願性碳市場的同時，亦可促進與大灣區地方政府之間的合作。

張文晶又指，香港對於內地綠色債券發行人而言，有較大的吸引力，人民幣綠債將成為新的增長點。她又認為，香港作為傳統的國際金融中心，融通境內外資金流動，是內地發行綠色債券的理想平台。其次，香港的整體利率水平較內地低，在港發行綠色債券有助降低資金成本。去年10月，深圳市政府在香港發行首隻離岸人民幣綠色債券，可產生積極的示範作用，往後帶動更多內地市政府及企業來港發行綠色債券，而香港特區政府亦已發行人民幣綠色債券。

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