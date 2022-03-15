【烏克蘭戰爭】普京批准俄航空公司 接管外國飛機

俄羅斯遭到西方國家制裁，麥當勞等多間外國企業宣布退出俄羅斯市場。俄媒報道，俄羅斯總統普京周一（14日）簽署法案，批准俄羅斯航空公司接管向外國租用的飛機，料涉及超過500架飛機。

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西方多國制裁下，外國企業需於本月28日的限期前與俄羅斯航空公司中止租約，並收回租出的飛機。

根據俄羅斯運輸部制定的法律，俄羅斯航空公司將於今年全年以俄羅斯盧布結算租約。如外國企業或人士決定中止租約，政府特別委員會將負責決定是否歸還飛機。

俄媒塔斯社（TASS）報道，普京（Vladimir Putin）周一簽署法案，批准俄羅斯航空公司接管向外國租用的飛機，登記為公司名下財產。

俄羅斯國內估計有980架商用飛機，有777架屬於長期租用狀態，其中約515架是由外國租出。外媒透露，這批飛機總值約達到100億美元（約780億港元）

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由於大多數在俄羅斯的外國飛機都是於百慕達和愛爾蘭註冊，上述地區航空部門都表明會暫停這批飛機的適航證。

但飛機沒有有效適航證將無法合法飛行，俄羅斯政府批准這批飛機重新註冊，就能夠繞過上述問題。

但國際禁止民航機同時於多個國家註冊，俄羅斯批准飛機重新註冊，有可能違反國際規定。

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責任編輯：鄭錦玲