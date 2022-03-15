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【職場熱話】全公司確診 僅餘一人未中招 老闆提出交換位 打工仔興奮：終於有自己房間

理財智慧 17:56 2022/03/15

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香港的確診人數一直居高不下，不少人也相繼確診，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己每天上班也需做快速測試，然而公司與另外數位同事及老闆經已確診，於是老闆做出了一舉動使樓主感到十分高興，並指終於能擁有自己的房間。

樓主指，公司數位同事及老闆經已確診，而只有樓主自己是陰性，於是他老闆為了避免其他同事感染到樓主，便提出與樓主交換座位，他坐老闆的房間，而老闆坐他的員工座位，老闆指他是公司最後的堡壘，若連他也中了招，便再沒有健康的人類，而樓主十分開心有自己的房間，並指即使在家也沒有房間，要與姐姐同房，而現時終於能嘗到有自己房間的感覺。

【職場熱話】前兩份工均試用期辭職  憂有三個月空白期  打工仔對應否填履歷表上感兩難 【下一頁

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「恭喜你能上位。」，「 清潔完老闆的房間好離開了。」，也有人指，「真的太威了。」，「為什麼你不能在家工作？」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】 一家三口喜獲派公屋  花33萬裝修380呎單位  全屋走日系風格 半開放式廚房增空間感 下一頁

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另有網民指，「但你老闆的位置也是骯髒的，因他也確診了，難道你老闆希望公司全陽後關閉？」。

【職場熱話】WFH真如此輕鬆？ 公司要求開Cam監察工作  打工仔：連去廁所都要打卡 【下一頁

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

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