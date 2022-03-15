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【Meta】放寬仇恨言論惹俄羅斯不滿　Meta急轉軚禁用戶發布死亡威脅內容

科技 15:17 2022/03/15

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據外媒報道，Meta近日急忙澄清，用戶不能發布有關刺殺普京或其他國家元首的帖文。

Meta罕有地在上周放寬仇恨言論的平台政策，允許烏克蘭的Facebook、Instagram用戶發布關於戰事的仇恨言論，結果引起俄羅斯不滿，宣布封殺Instagram。據外媒報道，Meta近日急忙澄清，用戶不能發布有關刺殺普京或其他國家元首的帖文。

【烏克蘭】俄羅斯網民「翻牆」上FB？ 當地VPN需求激增20倍
 
據《路透社》引述Meta稱，放寬仇恨言論規則只適用於烏克蘭境內用戶，且只有在「俄國軍事入侵烏克蘭的言論背景下」，才能發布詛咒侵略部隊的文章，另外在任何地方呼籲暗殺普京或其他國家元首，仍會視作違反平台規則。

【Meta】fb、IG鬆綁仇恨言論限制？ 路透：特定國家用戶可針對戰事發表仇恨言論
 
Meta全球事務總裁Nick Clegg指出，在指導意見中明確指出，絕不縱容針對俄羅斯人的一般暴力行為，也不允許用戶呼籲暗殺國家元首。他強調，公司只計劃在烏克蘭境內實施該政策。對俄民眾而言，平台的仇恨言論規則完全沒改變，也不會容忍任何人在平台上對俄羅斯人作出任何形式的歧視、騷擾或暴力。

【俄羅斯反擊】不滿Meta新政策 宣布全國禁用IG、Facebook

責任編輯：廖淑瑩

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