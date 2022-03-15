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【旅遊寒冬】旅發局公布2月訪港旅客數字 消閑旅客維持近乎零水平

理財智慧 15:56 2022/03/15

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全球旅遊業寒冬，香港旅遊發展局（旅發局）公布，2月初步訪港旅客為2,626人，較去年同期下跌52.2%。累積計算，今年1至2月訪港旅客人數約9,700人次，較去年同期輕微下跌1.8%。 在出入境相關的防疫措施下，訪港人士主要是探望親友或有其他必要到訪的原因，消閑旅客繼續維持近乎零的水平。

【青姐話】周圍都阿信   風險在誠信   揸住隻騰訊   隊到你唔信

根據旅發局提供的數字，2,626名旅客主要來自內地，共佔1,810人。至於在其餘816名非內地旅客之中，350名為短途旅客，247名為長途旅客，新市場則佔58名，按年比較全數均錄得下跌（見下圖）。

【延伸閱讀】海底撈去年關店300家  預告盈轉虧  全年最多蝕45億【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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