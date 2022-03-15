【旅遊寒冬】旅發局公布2月訪港旅客數字 消閑旅客維持近乎零水平

全球旅遊業寒冬，香港旅遊發展局（旅發局）公布，2月初步訪港旅客為2,626人，較去年同期下跌52.2%。累積計算，今年1至2月訪港旅客人數約9,700人次，較去年同期輕微下跌1.8%。 在出入境相關的防疫措施下，訪港人士主要是探望親友或有其他必要到訪的原因，消閑旅客繼續維持近乎零的水平。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

根據旅發局提供的數字，2,626名旅客主要來自內地，共佔1,810人。至於在其餘816名非內地旅客之中，350名為短途旅客，247名為長途旅客，新市場則佔58名，按年比較全數均錄得下跌（見下圖）。

【延伸閱讀】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文