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【職場熱話】 公司實行在家工作半個月 嫌員工工作效率低 要求開電腦鏡頭工作 打工仔感失去自由

理財智慧 18:03 2022/03/15

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隨著香港疫情爆發，不少公司也會讓員工在家工作，然而最近有網民於網上「香港討論區」發文，指自己經已在家工作了半個月，然而最近公司指員工工作效率低，懷疑員工偷懶，於是自明天起公司要求員工需做一件事，使樓主感到失去了在家工作的自由。

樓主經歷：

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【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈 申請者「爆棚」社署覆唔切 何啟明：盡快安排面試 下一頁

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「辦公室難道沒有鏡頭嗎？ 我想問在家工作能有甚麼自由？」，「 我寧願返辦公室工作也不願在家開著鏡頭。」，也有人指，「 即使不用開鏡頭，我在家工作還是每晚也要加班。」。

另有網民指，「 甚麼叫在家工作的自由，即是指你公司沒有說錯，你們真的有因此而偷懶。」，「 你不如返公司吧！」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

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