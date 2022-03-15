▲ 【中概股股災】高瓴資本否認投資中概股ADS虧損超300億美元 稱截至去年底美股持倉只約60億美元

中概股ADS（美國預託證券）跌勢未止，昨日傳出高瓴資本因投資中概股損手超過300億美元，有內媒引述高瓴資本回應指，上述消息屬謠言，按照美國證交會（SEC）最新公佈的13F表格，高瓴資本美元基金在美股持倉一共60億美元左右，不可能虧損達到300億美元，但報道指高瓴資本未有回應，高瓴是否有風控方案應付持股價值下跌。

美國SEC文件顯示，高瓴旗下HHLR Advisors截至2021年四季度底在美股市場共持有76隻股份，持倉總市值約64.72億美元（約504.8億港元）。

昨日有內媒統計，截至3月11日，高瓴在美股市場上至少12家公司的持股處於浮虧狀態，其中造車新勢力蔚來（美：NIO）現價較高瓴的投資成本已腰斬，中指控股（美：CIH）、愛奇藝（美：IQ）和塗鴉智能（美：TUYA）跌幅超過70%。

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