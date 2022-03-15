  • 27°C
香港時間 : 2022315日 (二) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股股災】高瓴資本否認投資中概股ADS虧損超300億美元　稱截至去年底美股持倉只約60億美元

股市 15:14 2022/03/15

分享：

【中概股股災】高瓴資本否認投資中概股ADS虧損超300億美元　稱截至去年底美股持倉只約60億美元

中概股ADS（美國預託證券）跌勢未止，昨日傳出高瓴資本因投資中概股損手超過300億美元，有內媒引述高瓴資本回應指，上述消息屬謠言，按照美國證交會（SEC）最新公佈的13F表格，高瓴資本美元基金在美股持倉一共60億美元左右，不可能虧損達到300億美元，但報道指高瓴資本未有回應，高瓴是否有風控方案應付持股價值下跌。

美國SEC文件顯示，高瓴旗下HHLR Advisors截至2021年四季度底在美股市場共持有76隻股份，持倉總市值約64.72億美元（約504.8億港元）。

昨日有內媒統計，截至3月11日，高瓴在美股市場上至少12家公司的持股處於浮虧狀態，其中造車新勢力蔚來（美：NIO）現價較高瓴的投資成本已腰斬，中指控股（美：CIH）、愛奇藝（美：IQ）和塗鴉智能（美：TUYA）跌幅超過70%。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

相關文章：

【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素

【大戶持倉】高瓴資本上季清倉阿里巴巴、B站ADS　電動車沽蔚來買理想

港股 美股 中國概念股 蔚來（美：NIO） 愛奇藝（美：IQ）

上一篇文章

碧桂園服務6098未止瀉再插逾13%下站睇幾多？ (有片)

下一篇文章

【內房危機】如何投資內房債？　專家建議採取兩大策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升25點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升25點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再跌9%後反彈
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再跌9%後反彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款