【內房危機】如何投資內房債？　專家建議採取兩大策略

▲ 如何投資內房債？ 專家建議採取兩大策略

內地房地產大洗牌，投資一向高息見稱的內房債也是今時不同往日。ASTERA基金經理鍾俊賢表示，現時已去到最極端的階段，購買內房債最重要看流動現金，「以前看三年如何管理風險，現在看三個月如何管理風險」，投資採取兩個策略，1）投資非常優質的內房公司，包括有國資背景的公司，以及2）吸納債價跌到20至30元的房企。

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2015年至2018年底為行業高周轉期。鍾俊賢指，「當時為行業蓬勃期，銷售以倍增長，所以哪間房企債券收益率高就買誰，基本沒有做風險管理，無預想行業會信用下沉，故會找越來越差的公司投資」。

然而，到2020年，內房政策趨嚴，並開始湧現不少信用事件。鍾俊賢認為，信用事件出現是累積自2018年對樓市收緊政策的結果，而月，房企透過聯營（Joint Venture）項目的方式進行「假的降槓桿」，變相令行業風險增加。

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內房短期未脫險，上半年仍是還債高峰期，揀選內房債更需小心。鍾俊賢指，與以往看三年銷售計劃、每年降多少槓桿不同，現時購買債券最重要看公司有多少流動現金，以及未來三個月有多少債務需要償還，「房企在地方公司可夾到多少錢去總部，總部又拿到多少錢才最重要」。因此，投資債券的年期會縮短。

他又指，投資內房債會採取兩個策略。一、投資非常高質的內房公司，包括國企背景的房企，因「國企有國企有光環」，通常優先獲中票發行，而且債券融資利率較民企低得多。二、購買債價20至30元的房企，等待重組或展期都是潛在目標，惟提醒若樓盤或土地位於低綫城市，能夠得到投資人支持重組的機率會較低，相反，若資產質素高，預期價值修復機會較高。另外亦要留意房企兌付債務的意願，認為以前不少投資者都忽略了，只看兌付能力。

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記者：袁諾曦

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