  • 27°C
香港時間 : 2022315日 (二) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠藥物】首批輝瑞口服藥Paxlovid抵港 目前兩款新冠口服藥正投入應用

理財智慧 15:08 2022/03/15

分享：

本港疫情持續嚴峻，港府早前宣布購入輝瑞（Pfizer，美：PFE）帕克斯洛維德（Paxlovid）新冠口服藥物已於昨日（14日）運抵香港，港府今日（15日）宣布，運抵香港的帕克斯洛維德（Paxlovid）已於今日送往醫院管理局使用，而其他批次的帕克斯洛維德將於未來數月陸續到港，以應付香港市民的需要。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

行政長官林鄭月娥昨日（14日）稱，默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir）已經全數運抵本港，並已在應用中。而醫管局會按臨床指引及病人情況為公立醫院住院病人及指定診所的合適新冠病人處方這兩款新冠口服抗病毒藥物。

港府又指，醫管局社區老人評估小組亦會透過外展及遙距診症的醫療及護理服務，支援安老院舍的確診病人，由醫生按臨床指引及病人情況處方新冠口服抗病毒藥物。同時，由於私家醫院正透過不同形式為新冠病人提供醫療支援，醫管局會按既定機制向私家醫院借出有關口服藥物以治療新冠病人，進一步強化相關的治療。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【疫情資訊】政府即日起增6間指定診所 私院陸續騰出病床接收公院病人 即入內文睇指定診所位置【下一頁

【全城抗疫】仁安醫院增撥80張病床 接收公院轉介病人 下周將提供免費電話熱綫【下一頁

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎 輝瑞 治療 疫情 診所 林鄭月娥 香港 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 私家醫院 公立醫院

上一篇文章

【疫情衝擊】天星小輪今年首2個月載客量銳減73% 兩年累計虧損逾7000萬 總經理周卓賢：欠下債務很可能到2047年也未能還清

下一篇文章

【職場熱話】親見同事盜取公司貨物 憂自己被誤會為小偷 打工仔猶疑應否出聲指證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器
【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器
【過渡房屋】香港路德會再推酒店式過渡房屋項目　即日起接受申請　月租3,700元起
【過渡房屋】香港路德會再推酒店式過渡房屋項目　即日起接受申請　月租3,700元起
【通貨膨脹】Elon Musk：Tesla和SpaceX面臨巨大的通脹壓力
【通貨膨脹】Elon Musk：Tesla和SpaceX面臨巨大的通脹壓力
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款