【醫療股】醫療機構傳遇上「教育股」式監管　海吉亞醫療20億成交倒跌3成

▲ 醫療機構傳遇上「教育股」式監管

內地醫療機構傳遇上「教育股」式監管，多家醫療機構股急跌，海吉亞醫療 （06078） 午後墮崖式急跌，由早市最多升15%，午後曾跌44%。至下午3時，海吉亞醫療暫跌30%，報20.25元，成交達21億元。海吉亞醫療打入20大即市成交港股。

錦欣生殖 （01951） 跌25%，暫報4.95元。毛髮醫療服務半新股雍禾醫療 （02279） 跌3成。

在香港、內地經營的希瑪眼科 （03309） 股價跌12%。

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網傳內地研「醫療機構上市是否符合健康產業發展政策」

投資界周二流傳聲稱為國家衛生健康委體制改革司的便函圖片，當中提及改革司昨日向有關專家發表通函，請其提供協助，以研究是否需要規範化民營醫療在資本市場的動向，以及民營醫療集資是否會不利行業健康發展。

據通函顯示，衛健委體制改革司昨日向中國醫學科學院醫學信息所、中國醫院協會民營醫院分會有關專家發函，指為促進社會辦醫持續規範健康發展，希望有關專家能從以下三方面提供有關研究資料，包括：

（1）營利性醫療機構上市融資是否符合健康產業發展的政策導向；

（2）營利性醫療是否會在醫療行業內產生不良示範效應；

（3）營利性醫療機構上市融資是否會導致社會資本在醫療領域無序擴張風險。

錦欣生殖董事長鍾勇向內地傳媒指，注意到了市場傳聞，正在核實和研究，公司目前經營一切正常。

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