【騰訊 700】騰訊傳違反洗錢違規行為 或遭「創紀錄重罰」曾穿300元大關

騰訊控股（00700）將遭人民銀行重罰的消息，連日困擾騰訊股價。據外媒引述消息人士指，在中國央行發現騰訊旗下微信支付違反反洗錢規定，在「認識你的客戶」、「認識你的業務」合規環節有缺失，同時微信支付亦被發現可以透過賭博等非法交易來轉移資金及洗黑錢，騰訊將被人民銀行重罰，可能至少過億元人民幣，被形容為「創紀錄罰款（Record Fine）」。

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騰訊股價繼昨日（14日）大跌近一成，加上遭摩通狠削逾半目標價，由570元削至265元，今日﹙15日﹚股價續受壓，更曾跌穿300元大關，低見299元，最新報300元，跌9.6%，兩日累跌逾18%。

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記者：郭秀慧