【多圖】放盤24小時3組客爭　日出康城半新盤有相睇

雖然樓市前景未明，但只要叫價吸引，仍有用家入市。美聯物業黃少明說，將軍澳日出康城LP6 3座高層J室，實用面積307平方呎，一房間隔，原叫價648萬元，放盤短短24小時，即吸引3組客戶垂青，終以635萬元易手，實用呎價約20,684元。

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從代理提供的相片可見，單位內櫳企理，連簡單裝修，可即買即住。

資料顯示，原業主於2018年9月以532.1萬元購入上址，持貨3年多，現帳面賺102.9萬元，物業期內升值約19%。

同場加映 美聯：劈價百萬出貨頻現 沙田第一城減價盤多3倍 一文看清10大屋苑實況【下一頁】

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