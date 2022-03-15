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【新股IPO】內地電池製造商中創新航已遞交上市申請 傳集資15億美元

股樓投資 16:34 2022/03/15

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地電池製造商中創新航科技向聯交所遞交上市申請，華泰國際為獨家保薦人為。稍早前有指中創新航計劃集資最多15億美元，且有機會成為年初至今最大規模的新股。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

根據中創新航初步招股文件顯示，該公司從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售，主要產品包括高電壓三元電池、「彈匣」電池、全極耳疊片電池及「One-stop Bettery」電池。截至去年底止年度，中創新航收入按年增長1.41倍至68.17億元人民幣，期內扭虧為盈，錄得利潤1.11億元人民幣，對比2020年同期為虧損1,832.8萬元人民幣。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁】

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是次集資所得主要用於新建和擴建多個動力電池和儲能系統的產業基地項目；以及用於先進技術研發，包括先進材料、先進電池及電池全生命週期管理的核心技術開發，及用於實驗、中試能力建設及先進製造技術開發。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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