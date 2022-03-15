【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出

▲ 開業7年的本地餐廳品牌The Point Dining Group，2019至2020年時接連面對社運和疫情等事件，連開5間分店。其創辦人張培秀（Angela）表示，在疫境下要成功，必須以未雨綢繆、唯才是用的經營態度。（受訪者提供圖片）

疫情持續反覆，影響食材供應、客人消費習慣，迫使餐飲業改變其商業模式，捱不住的便要結業。開業7年的本地餐廳品牌The Point Dining Group，2019至2020年時接連面對社運和疫情等事件，連開5間分店。其創辦人張培秀（Angela）表示，在疫境下要成功，必須以未雨綢繆、唯才是用的經營態度。

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張培秀持有哈佛商學院碩士學位，為了留更多時間照顧小朋友，毅然放棄從事多年的金融行業，於2014年創立自己的餐廳品牌The Point Dining Group。她笑言，在創業初期很多事情都要「一腳踢」，「那時候菜單設計、出糧計數，甚至連設立餐廳網站，都是靠自己看YouTube自學。」

憑着用心及堅持，直到目前，香港的門店規模已增至7家，在尖沙咀及九龍灣等地區都有分店，以本土品牌而言，實屬不易。

港人怕悶 要不斷創新

香港人識飲識食，更喜歡出外聚餐，食肆成行成市。張培秀表示，想要脫穎而出，就必須時刻保持「沒有最好、只有更好」心態，「港人怕悶，因此餐廳要有不斷學習（continuous learning）的想法，持續推出創新的菜式和想法，去製造更多誘因吸引顧客再度光臨，切忌甘於安逸，令顧客覺得一成不變。」除了香港市場外，也要放眼世界與其他同行取經學習。

最近的疫情無疑為她帶來巨大的挑戰，她坦言只能「抱有最大的希望，做好最壞的打算（Plan for the worst, hope for the best）」，趁着疫下的空檔期重整、修復經營策略，為市場復甦備戰。同樣地有危就有機，如有能力，亦會考慮趁機吸納人才及擴充業務。

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記者：黃顯晴

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