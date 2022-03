【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出

▲ 開業7年的本地餐廳品牌The Point Dining Group,2019至2020年時接連面對社運和疫情等事件,連開5間分店。其創辦人張培秀(Angela)表示,在疫境下要成功,必須以未雨綢繆、唯才是用的經營態度。(受訪者提供圖片)

疫情持續反覆,影響食材供應、客人消費習慣,迫使餐飲業改變其商業模式,捱不住的便要結業。開業7年的本地餐廳品牌The Point Dining Group,2019至2020年時接連面對社運和疫情等事件,連開5間分店。其創辦人張培秀(Angela)表示,在疫境下要成功,必須以未雨綢繆、唯才是用的經營態度。

張培秀持有哈佛商學院碩士學位,為了留更多時間照顧小朋友,毅然放棄從事多年的金融行業,於2014年創立自己的餐廳品牌The Point Dining Group。她笑言,在創業初期很多事情都要「一腳踢」,「那時候菜單設計、出糧計數,甚至連設立餐廳網站,都是靠自己看YouTube自學。」

憑着用心及堅持,直到目前,香港的門店規模已增至7家,在尖沙咀及九龍灣等地區都有分店,以本土品牌而言,實屬不易。

港人怕悶 要不斷創新

香港人識飲識食,更喜歡出外聚餐,食肆成行成市。張培秀表示,想要脫穎而出,就必須時刻保持「沒有最好、只有更好」心態,「港人怕悶,因此餐廳要有不斷學習(continuous learning)的想法,持續推出創新的菜式和想法,去製造更多誘因吸引顧客再度光臨,切忌甘於安逸,令顧客覺得一成不變。」除了香港市場外,也要放眼世界與其他同行取經學習。

最近的疫情無疑為她帶來巨大的挑戰,她坦言只能「抱有最大的希望,做好最壞的打算(Plan for the worst, hope for the best)」,趁着疫下的空檔期重整、修復經營策略,為市場復甦備戰。同樣地有危就有機,如有能力,亦會考慮趁機吸納人才及擴充業務。

記者:黃顯晴

