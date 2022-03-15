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【疫情衝擊】天星小輪今年首2個月載客量銳減73% 兩年累計虧損逾7000萬 總經理周卓賢：欠下債務很可能到2047年也未能還清

理財智慧 15:15 2022/03/15

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持續多年多的疫情下，多個行業受到打擊，其中公共交通工具也因乘客大幅減少，生意大減。天星小輪公佈最新載客量，去年12 月底爆發的第五波疫情較之前四波疫情更為嚴峻，規模前所未見，天星小輪營運舉步為艱，所受打擊比當年重置中環及灣仔碼頭更慘烈：數據顯示，2022 年 1 丶 2 月份天星小輪兩條專營航線的載客量合共只有 100 萬人次，僅為 2019 年同期的 27%，門堪羅雀。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信


2021 年，香港爆發新冠疫情的第二年，天星小輪載客量只有 957 萬餘人次，較2018年的1,965萬餘人次及2019年的1,797萬餘人次分別勁挫51%及46%。天星小輪載客量鋭減，票務收入亦慘不忍睹，過去一年一直以債渡日。

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天星小輪有限公司新任總經理周卓賢表示：「疫情第五波，乘客流失低處未算低。縱使沒有正式統計，然而封關兩年多，乘客量銳減過半，估計過往旅客佔乘客量的比重近五成。對本地乘客而言，多年來新增的過海地鐵及巴士線如雨後春筍，更每每直達市區心臟，但天星碼頭卻被遷移至邊緣位置，天星小輪與他們的日常需要嚴重脱節，明顯已變為被遺忘的『公共交通工具』。」


當年訪港旅客高速增長，填補了本地乘客流失，把危機淡化；現在，天星失去了主要觀光客源，一連串的抗疫措施對天星業務及企業推行在家工作安排等，天星連僅餘的本地客亦大幅流失。天星小輪為香港市民服務已逾百年，經歷無數風浪，可是，香港自 2019 年 6月經歷長達 30 個月的震盪，不但導致天星小輪的載客量銳減，期間累計虧損超過7,000萬元。

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周卓賢續稱﹕「天星如今成為負資產相信沒有人願見的。 目前環境對公司營運帶來的重大威脅，天星目前陷入兩難﹕既因其歷史價值和集體回憶必須保留，在公共交通佈局又被全面邊緣化，對於天星小輪能否渡過這一浪的打擊現階段實不敢樂觀。」


天星小輪於 1898 年成立，除了作為早年香港交通運輸系統的重要組成部分，更是香港最具代表性的標誌之一，天星小輪既為公眾提供廉價可靠的渡輪服務，亦是訪港旅客不容錯過的旅遊景點；憑藉具特色的渡輪乘搭體驗，成功於國際旅遊業上享負盛名。乘搭天星小輪遊覽維港兩岸不單曾被國家地理旅遊雜誌譽為「人生 50 個必到景點」之一，更是全球其中一項最優質價廉的觀光旅程。

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周卓賢說：「巨額虧損遠超公司總資產，天星早已墮入『負資產』行列，現時完全依靠舉債以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎山窮水盡。」


他更坦言：「電視宣傳片會提醒市民『借定唔借，還得到先好借』，可惜為維持服務，天星根本沒有選擇，欠下的債務，很可能到 2047 年也未能還清！」

 

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記者：陳詠妍

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天星小輪 疫情 負資產 渡輪

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