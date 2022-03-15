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【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」

股市 15:27 2022/03/15

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【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」

「別人恐懼時，我貪婪」，有「中國巴菲特」之稱的著名投資者段永平連續2日於社交媒體發文指，考慮將上周五一半沽空蘋果的期權到期資金轉至買入騰訊ADR，同時又甚至揚言明日要沽出巴郡來買騰訊。

騰訊 （00700） 一度跌穿至300關，低見299元，現跌9.1%，創2019年11月低。

段永平無懼外資看淡中國科網股，依然看好騰訊。在3月14日中午時間，段永平於社交媒體更新兩條動態，稱「這個禮拜五有一批145（美元）的蘋果的put到期，很久以前賣的。這筆錢出來可以考慮放一半在騰訊上。而騰訊最大的問題是不能賣put哈（ADR）（即為short put 騰訊ADR）」。至於今日早上，段永平再發動態指，「明天準備拿BRKB（巴郡）換點（騰訊），不等了。」

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【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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編輯：姚卓然

港股 美股 ADR 期權 騰訊控股（00700）

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