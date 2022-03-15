▲ 【中概股股災】景順：料有更多中概股被納入名單 市場料持續波動宜採保守投資策略

中概股因美國《外國公司問責法案》更新名單而面臨除牌危機，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，未來料有更多中概股被納入名單，短期市場料持續波動，他對中概股持審慎態度，但投資者不應過於恐慌而忽略股市的利好因素。

上市公司必定有足夠時間去處理美國審計要求

趙耀庭表示，中概股急瀉除潛在除牌因素外，亦與俄羅斯與烏克蘭局勢、美國加息預期及中國疫情升溫有關，預期最早於2024年初會有中概股被要求退市，基於現時與正式除牌仍有一段時間，相信上市公司必定有足夠時間去處理美國審計要求，制定中國監管當局認可的應對方案。

港股近日大幅波動，趙耀庭稱，雖然環球經濟短期未必會陷入衰退，但基於市況持續波動，建設投資者持保守投資策略，持有現金、美元短期債券、黃金、能源及農業相關等資產。

市場仍有不少利好因素

他強調，投資者無需倉促行動，因市場仍有不少利好因素，包括中央會繼續向市場注入流動性、內房信貸情況改善，地方政策採取更積極的財政政策等。

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中國疫情升溫，趙耀庭稱，工業生產仍是中國今年經濟增長主要動力，惟疫情或導致未來數月零售銷售增長放緩，預期人行或於第二季下調存款準備金率（RRR）約50點子及下調中期借貸便利（MLF）利率，以確保中小企信貸健康及資金充裕。

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